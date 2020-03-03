Київська компанія причетна до афери з видурювання грошей у людей по всьому світу

Більше ста людей по всьому світу втратили свої заощадження, інвестуючи свої кошти у криптовалюту. Збитки складають приблизно 65 мільйонів євро

Більше ста людей по всьому світу втратили свої заощадження, інвестуючи свої кошти у криптовалюту. Збитки складають приблизно 65 мільйонів євро

Про це пишуть журналісти slidstvo.info, повідомляє RegioNews.

Як з’ясували журналісти Dagens Nyheter (Швеція) та члени організації Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), серед яких і "Слідство.Інфо”, усі постраждалі зв’язувалися з працівниками кол-центру компанії "Мілтон Груп”, зареєстрованої у Києві. Там їм пропонували їм заробити на цифровій валюті.

Журналісти поспілкувалися з понад сотнею жертв. Як правило, вони дізнавалися про можливість інвестувати в криптовалюту через рекламу в соцмережах. З ними зв’язувалися працівники кол-центру компанії "Мілтон Груп”, представляючись співробітниками західноєвропейських фінансових фірм. Співрозмовники наполегливо пропонували інвестувати у своє майбутнє. Лише за минулий рік люди інвестували в криптовалюту 65 мільйонів євро. Та, наскільки відомо журналістам, ніхто з постраждалих так і не зміг повністю повернути свої заощадження.

Офіс компанії "Мілтон Груп” розташований у самому центрі Києва, на верхніх поверхах торгово-розважального центру "Mandarin Plaza". Як повідомив журналістам колишній працівник кол-центру, щодня співробітники компанії здійснюють до 300 дзвінків. Офіс розділений на різні мовні підрозділи — російську, англійську, італійську та іспанську, кожен з яких орієнтований на ті чи інші регіони. За словами експрацівника фірми, працівники знають, що обманюють людей.

Компанія "Мілтон Груп” існує трохи більше трьох років. Відповідно до держреєстру, її власником є мешканець Грузії Іраклі Дадівадзе. Утім, працівники називають справжнім власником компанії іншу людину — ізраїльтянина з грузинським корінням Давида Тодуа. За словами джерела журналістів, він періодично з’являється в офісі компанії в оточенні охоронців.

Тодуа поєднують ділові зв’язки зі значною кількістю політиків декількох країн, а найбільше — колишніх міністрів та інших діячів партії "Єдиний національний рух” Міхеїла Саакашвілі, який до 2013 року був президентом Грузії. Зокрема, Давид Тодуа (в українських реєстрах — Давіт Тодва) є співвласником декількох українських фірм спільно з колишнім міністром оборони та директором фінансової поліції в Грузії Давидом Кезерашвілі. У 2013 році його звинуватили в отриманні 12 мільйонів доларів хабаря за те, що той "закривав очі” на масову контрабанду спирту в Грузію з України. Згодом політика виправдали.

Одна з компаній, якою Тодуа володіє спільно з Кезерашвілі, "Проджект Партнерс” спеціалізується на програмуванні та обробці даних. Директором компанії є Гія Гецадзе — колишній заступник міністра юстиції Грузії. Цікаво, що таку саму посаду Гецадзе обіймав і в Україні до 2018 року. Ще одним співвласником "Проджект Партнерс” є Петре Цискарішвілі, міністр сільського господарства Грузії за часів Саакашвілі та лідер його партії "Єдиний національний рух”.

У коментарі для OCCRP Кезерашвілі підтвердив, що є бізнес-партнером Тодуа, однак зазначив, що йому нічого не відомо про компанію "Мілтон Груп”. Давид Тодуа також зазначив, що не має жодних зв’язків із київською компанією.

