У Києві на березі Дніпра знайшли відрізану ногу

У Дніпровському районі Києва неподалік від проспекту Романа Шухевича знайшли частину людського тіла. Страшна знахідка була недалеко від берега Дніпра

Фото: Інформатор

У Дніпровському районі Києва неподалік від проспекту Романа Шухевича знайшли частину людського тіла. Страшна знахідка була недалеко від берега Дніпра

Про це Інформатору розповіла прес-секретар поліції Дніпровського району Києва Ганна Шевчук, пише RegioNews. "Дійсно, вчора знайшли фрагмент людського тіла. Його направили на експертизу ", - повідомила Анна. Попередньо, знайдена нога належала молодій жінці до 35 років. На нозі є свіжий педикюр. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 стати 115 (Умисне вбивство) КК України. Подробиці події встановлюються.

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