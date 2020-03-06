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06 березня 2020, 16:42 11

У Києві на березі Дніпра знайшли відрізану ногу

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06 березня 2020, 16:42 11
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У Дніпровському районі Києва неподалік від проспекту Романа Шухевича знайшли частину людського тіла. Страшна знахідка була недалеко від берега Дніпра
Фото: Інформатор
У Дніпровському районі Києва неподалік від проспекту Романа Шухевича знайшли частину людського тіла. Страшна знахідка була недалеко від берега Дніпра

Про це Інформатору розповіла прес-секретар поліції Дніпровського району Києва Ганна Шевчук, пише RegioNews.

"Дійсно, вчора знайшли фрагмент людського тіла. Його направили на експертизу ", - повідомила Анна.

Попередньо, знайдена нога належала молодій жінці до 35 років. На нозі є свіжий педикюр.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 стати 115 (Умисне вбивство) КК України. Подробиці події встановлюються.


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