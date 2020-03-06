В Киеве полиция ликвидировала аналитический центр букмекерской конторы
Об этом сообщает Нацполиция, пишет RegioNews.
Следователи разоблачили группу лиц, которые наладили функционирования сети игорных заведений, а также доступ к азартным играм через созданные сайты.
Долгое время полицейские документировали деятельность преступной группы и собирали доказательства их противоправной деятельности. Все заведения работали под видом распространения государственных лотерей, где игроки через специальное программное обеспечение делали ставки в виртуальном казино. Как правило, серверы находились в совершенно других местах, некоторые, как выяснилось, даже за пределами страны. При этом ставки от игроков принимались и через электронные платежные терминалы и системы.
Также, прикрываясь деятельностью по выпуску и реализации лотереи, фигуранты создали соответствующие сайты, через которые фактически проводили незаконную букмекерскую деятельность.
С помощью этих веб-ресурсов игроки имели доступ к таким азартных игр, как игровые автоматы, покер, виртуальная рулетки, а также возможность делать ставки на спортивные события.
Для координации и контроля за деятельностью всех игровых объектов, в том числе и в сети Интернет, было создано аналитический центр. Для надлежащего и постоянного функционирования всей сети объектов игорного бизнеса в аналитическом центре, в круглосуточном режиме, работали несколько десятков сотрудников.
По результатам проведенных санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях аналитического центра букмекерской конторы изъято 333 системных блока, 1195 мониторов, 239 жестких дисков, мобильные телефоны, флэш накопители, банковские карточки, по которым осуществлялась легализация полученных средств, "черновые" записи , а также финансово-хозяйственную документацию.
Кроме мобильных групп, которые отрабатывают информацию о возможном функционирования игорных заведений на территории страны, проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию координационных и аналитических центров.
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