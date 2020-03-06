11:42  06 березня
У Зеленського відреагували на слова Шмигаля про подачу води до Криму
12:14  06 березня
Не будемо ліквідовувати лікарні та звільняти медиків – прем'єр
13:00  06 березня
"Підлий удар в спину": Меджліс прокоментував кримську заяву Шмигаля
UA | RU
UA | RU
06 березня 2020, 17:30 5

У Києві затримали наркоторговців з товаром на мільйон гривень

Читайте также
на русском языке
06 березня 2020, 17:30 5
Читайте также на русском языке
До складу групи входило четверо осіб, котрі налагодили міжрегіональний канал постачання метадону із Запорізької області до столиці. Правоохоронці вилучили заборонені речовини, вартість яких, за цінами "чорного" ринку, складає понад мільйон гривень
До складу групи входило четверо осіб, котрі налагодили міжрегіональний канал постачання метадону із Запорізької області до столиці. Правоохоронці вилучили заборонені речовини, вартість яких, за цінами "чорного" ринку, складає понад мільйон гривень

Про це повідомляє Нацполіція України, пише RegioNews.

До складу угруповання входили особи віком від 27-ми до 40-ка років, а координувала їхні дії 39-річна жителька Запоріжжя.

У рамках документування злочинної діяльності наркоугруповання працівниками поліції було проведено 7 "безконтактних" закупок наркозасобів та здійснено міжрегіональне контрольоване постачання метадону.

Встановлено, що фігуранти налагодили канал постачання наркотиків із Запорізької області до Києва. Під час проведення ряду санкціонованих обшуків працівники поліції виявили та вилучили партію метадону, близько чотирьох кілограм марихуани, мобільні телефони, банківські картки, два автомобілі, які використовували зловмисники, та інші речові докази їх злочинної діяльності. За цінами "чорного" ринку, вартість вилученого становить понад мільйон гривень.

Трьох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усе вилучене відправили на проведення експертизи.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.


кримінал
На Львівщині колишній військовий торгував зброєю
06 березня 2020, 14:55
У Києві ліквідували call-центр, який обдурював людей по всьому світу
05 березня 2020, 15:40
На Волині прикордонники вилучили 113 банок чорної ікри
04 березня 2020, 12:08
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами
05 березня 2020, 20:09
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »