У Києві затримали наркоторговців з товаром на мільйон гривень
Про це повідомляє Нацполіція України, пише RegioNews.
До складу угруповання входили особи віком від 27-ми до 40-ка років, а координувала їхні дії 39-річна жителька Запоріжжя.
У рамках документування злочинної діяльності наркоугруповання працівниками поліції було проведено 7 "безконтактних" закупок наркозасобів та здійснено міжрегіональне контрольоване постачання метадону.
Встановлено, що фігуранти налагодили канал постачання наркотиків із Запорізької області до Києва. Під час проведення ряду санкціонованих обшуків працівники поліції виявили та вилучили партію метадону, близько чотирьох кілограм марихуани, мобільні телефони, банківські картки, два автомобілі, які використовували зловмисники, та інші речові докази їх злочинної діяльності. За цінами "чорного" ринку, вартість вилученого становить понад мільйон гривень.
Трьох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усе вилучене відправили на проведення експертизи.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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