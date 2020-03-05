У Борисполі затримали серійного автовикрадача і бойовика "Оплоту"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТСН.
Як дізналась ТСН з власних джерел, затриманий – 44-річний Зураб Тавберідзе.
Згідно з базою розшуку МВС, чоловік обвинувачується в незаконному заволодінні транспортними засобами і суд надав дозвіл на його затримання з метою приводу.
Також дані про цю особу містяться на сайті "Миротворець". Зазначається, що Тавберідзе був учасником бандформування "Оплот" на окупованій Донеччині.
З посиланням на сайт "Інформнапалм" зазначається, що затриманий у Борисполі був в угрупуванні з 30 осіб, яке грабувало заправки, банки та викрадало автомобілі у Донецьку, Макіївці та Єнакієво.
Ще до початку бойових дій на Донбасі Тавберідзе перебував у складі банди, учасників якою звинуватили у 84 викраденнях машин.
Київський районний суд Донецька у жовтні 2013 року засудив Тавберідзе до 11 років в’язниці.
Як відомо, сьогодні в самому центрі Борисполя. чоловік на "Honda Accord" чорного кольору тікав від поліцейських. Зупинити його вдалось лише блокуванням дороги. Водій приставив собі до скроні пістолет і погрожував здійснити самогубство, якщо його арештують. Затримати його вдалось спецпризначенцям КОРДу.
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