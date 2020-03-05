У Борисполі затримали серійного автовикрадача і бойовика "Оплоту"

Затриманий перебуває у базі розшуку МВС від липня 2018 року. Під час затримання злочинець погрожував самогубством

Затриманий перебуває у базі розшуку МВС від липня 2018 року. Під час затримання злочинець погрожував самогубством

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТСН.

Як дізналась ТСН з власних джерел, затриманий – 44-річний Зураб Тавберідзе.

Згідно з базою розшуку МВС, чоловік обвинувачується в незаконному заволодінні транспортними засобами і суд надав дозвіл на його затримання з метою приводу.

Також дані про цю особу містяться на сайті "Миротворець". Зазначається, що Тавберідзе був учасником бандформування "Оплот" на окупованій Донеччині.

З посиланням на сайт "Інформнапалм" зазначається, що затриманий у Борисполі був в угрупуванні з 30 осіб, яке грабувало заправки, банки та викрадало автомобілі у Донецьку, Макіївці та Єнакієво.

Ще до початку бойових дій на Донбасі Тавберідзе перебував у складі банди, учасників якою звинуватили у 84 викраденнях машин.

Київський районний суд Донецька у жовтні 2013 року засудив Тавберідзе до 11 років в’язниці.

Як відомо, сьогодні в самому центрі Борисполя. чоловік на "Honda Accord" чорного кольору тікав від поліцейських. Зупинити його вдалось лише блокуванням дороги. Водій приставив собі до скроні пістолет і погрожував здійснити самогубство, якщо його арештують. Затримати його вдалось спецпризначенцям КОРДу.