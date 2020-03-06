В Киеве задержали наркоторговцев с товаром на миллион гривен

В состав группы входило четыре человека, которые наладили межрегиональный канал поставки метадона из Запорожской области в столицу. Правоохранители изъяли запрещенные вещества, стоимость которых, по ценам "черного" рынка составляет более миллиона гривен

В состав группы входило четыре человека, которые наладили межрегиональный канал поставки метадона из Запорожской области в столицу. Правоохранители изъяли запрещенные вещества, стоимость которых, по ценам "черного" рынка составляет более миллиона гривен

Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет RegioNews. В состав группировки входили лица в возрасте от 27-ми до 40-ка лет, а координировала их действия 39-летняя жительница Запорожья. В рамках документирования преступной деятельности наркогруппировки работниками полиции было проведено 7 "бесконтактных" закупок наркосредств и осуществлено межрегиональное контролируемое поставки метадона. Установлено, что фигуранты наладили канал поставки наркотиков из Запорожской области в Киев. При проведении ряда санкционированных обысков работники полиции обнаружили и изъяли партию метадона, около четырех килограмм марихуаны, мобильные телефоны, банковские карты, два автомобиля, которые использовали злоумышленники, и другие вещественные доказательства их преступной деятельности. По ценам "черного" рынка, стоимость изъятого составляет более миллиона гривен. Трех фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все изъятое отправили на проведение экспертизы. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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