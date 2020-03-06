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06 березня 2020, 14:55 3

На Львівщині колишній військовий торгував зброєю

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06 березня 2020, 14:55 3
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Зброю відставник закуповував в одній із європейських країн
Фото зі сторінки СБУ у facebook
Зброю відставник закуповував в одній із європейських країн

Про це інформує RegioNews із посиланням на Службу безпеки України у Львівській області.

За попередньою версією слідства, протиправний бізнес організував власник однієї з львівських туристичних фірм разом зі своїм знайомим колишнім військовослужбовцем Збройних Сил України.

Через закордонні зв`язки відставник закуповував в одній із європейських країн зброю та нелегально переправляв її в Україну. Комерсант відповідав за пошук "клієнтів" та безпосередньо організовував збут зброї. Покупцями були, здебільшого, представники місцевих кримінальних кіл. Як кур`єра зловмисники залучили до протиправної діяльності місцевого безробітного.

Власника туристичної фірми правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в середмісті Львова під час чергової спроби збуту двох пістолетів-автоматів "Скорпіон" та двох пістолетів "Глог та Лагер" чеського та вітчизняного виробництва, чотирьох магазинів та набоїв до них. За нелегальний товар зловмисник планував отримати 8 700 доларів.

Раніше правоохоронці задокументували два факти продажу зловмисниками вогнепальної зброї та боєприпасів.

Під час п`яти обшуків, проведених за місцями проживання учасників групи у Львові та області, вилучено автомат АК-47, пістолет Smith & Wesson гранату, велику кількість патронів, а також холодну та колекційну зброю без документів, понад 2 тисячі доларів та паспорт, виданий іноземною установою.

Наразі виявлені засоби ураження надіслані для проведення відповідних експертиз.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, носіння, виготовлення або збут зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, залучених до незаконного обігу зброї. Перевіряється причетність туристичної фірми до оборудок із коштами та підробкою документів.


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