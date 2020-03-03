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03 березня 2020, 16:11 8

На мосту Патона в Києві прорвало теплотрасу

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03 березня 2020, 16:11 8
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Про це повідомляє Regionews з посиланням на сторінку у Facebook Департаменту транспортної інфраструктури міста Києва.

На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає. Департамент транспортної інфраструктури КМДА (с)

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 3 березня 2020 р.


Комунальники кажуть, що на місце пошкодження вже виїхали аварійні бригади і запевняють, що на несучу конструкцію мосту Патона аварія на теплотрасі не впливає.

На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає.

Опубліковано Департамент транспортної інфраструктури КМДА Вівторок, 3 березня 2020 р.


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