На мосту Патона в Києві прорвало теплотрасу

Фонтан з гарячої води ллється у Дніпро

Фонтан з гарячої води ллється у Дніпро

Про це повідомляє Regionews з посиланням на сторінку у Facebook Департаменту транспортної інфраструктури міста Києва.

На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає. Департамент транспортної інфраструктури КМДА (с) Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 3 березня 2020 р.



Комунальники кажуть, що на місце пошкодження вже виїхали аварійні бригади і запевняють, що на несучу конструкцію мосту Патона аварія на теплотрасі не впливає.