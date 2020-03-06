Для розваг послів на Трухановому острові створять інтерактивну карту за півтора мільйона

На Трухановому острові незабаром з'явиться карта Києва під відкритим небом на майданчику, розміром 32 на 17 метрів. На неї збираються нанести 575 об'єктів Києва, включаючи культові споруди і пам'ятники архітектури. Використовувати її планують для проведення квестів та інших розважальних заходів для дипломатів і їх сімей

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На Трухановому острові незабаром з'явиться карта Києва під відкритим небом на майданчику, розміром 32 на 17 метрів. На неї збираються нанести 575 об'єктів Києва, включаючи культові споруди і пам'ятники архітектури. Використовувати її планують для проведення квестів та інших розважальних заходів для дипломатів і їх сімей

Про це пише видання Киеввласть, передає RegioNews. Як стало відомо з оголошення електронної системи державних закупівель ProZorro 18 лютого 2020 року ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" (ДП "ГДІП") уклало договір з ТОВ "Сучасні будівельні технології плюс" на облаштування карти на Трухановому острові. Вартість угоди склала 1,47 млн ​​грн. За цю суму підрядник повинен виконати фрезерування асфальтобетонного покриття, шліфування бетонного покриття, ґрунтовку бетону, облаштування наклейок з назвами і покриття лаком. Роботи мають бути завершені за 45 днів (не пізніше 30 червня 2020 року) з гарантією на 5 років. ТОВ "Сучасні будівельні технології плюс" зобов'язалося шліфувати і оновлювати покриття карти кожні 12 місяців. У ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" розповіли, що карта Києва потрібна для проведення заходів для дипломатів і членів їх сімей. "На Трухановому острові (вул. Труханівська, 1-Г) знаходиться дирекція" Дипсервіс ", на території якого постійно проводяться різні спортивні і культурно-освітні заходи за участю дипломатів, членів їх сімей та працівників посольств ... Для створення належної інфраструктури, формування привабливого з туристичної точки зору об'єкта, насиченого інформацією про Київ і його спортивних, історичних, туристичних і особливо дипломатичних можливості, на зазначеній території передбачено облаштування карти з інтерактивним екраном, який дозволить розширити інформаційний спектр карти. Просторові дані, призначені для створення карти, розміщені на спеціально облаштованому майданчику під відкритим небом, розміром 32 на 17 метрів ", - повідомили в держпідприємстві. В "ГДІП" кажуть, що на карті буде позначено і описано 575 об'єктів: дипломатичні установи, міжнародні організації, державні структури, навчальні, освітні, культурні установи, культові споруди, пам'ятники, мости, парки і сквери, станції метрополітену, готелі, торгові центри , спортивні об'єкти. Також завдадуть каскад островів: Великий, Венеціанський (Гідропарк), Долобецький, Малий, Межмостовой, Муромець, Труханів, Чічін. Не залишаться без уваги і річки, протоки і затоки: Бобривня, Венеціанська протока, Десенка (Чорторий), Дніпровський затоку, Берковщина, Верблюд, Вовкувата, Десенка, Собаче Гирло, Матвіївська, озера Андріївське, Бабине, Берізка, Йорданське, Кирилівське, Кільніще, Малинівка та інше.

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