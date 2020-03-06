11:42  06 березня
У Зеленського відреагували на слова Шмигаля про подачу води до Криму
12:14  06 березня
Не будемо ліквідовувати лікарні та звільняти медиків – прем'єр
13:00  06 березня
"Підлий удар в спину": Меджліс прокоментував кримську заяву Шмигаля
UA | RU
UA | RU
06 березня 2020, 12:49 1

Для розваг послів на Трухановому острові створять інтерактивну карту за півтора мільйона

Читайте также
на русском языке
06 березня 2020, 12:49 1
Читайте также на русском языке
На Трухановому острові незабаром з'явиться карта Києва під відкритим небом на майданчику, розміром 32 на 17 метрів. На неї збираються нанести 575 об'єктів Києва, включаючи культові споруди і пам'ятники архітектури. Використовувати її планують для проведення квестів та інших розважальних заходів для дипломатів і їх сімей
Фото: Depositphotos
На Трухановому острові незабаром з'явиться карта Києва під відкритим небом на майданчику, розміром 32 на 17 метрів. На неї збираються нанести 575 об'єктів Києва, включаючи культові споруди і пам'ятники архітектури. Використовувати її планують для проведення квестів та інших розважальних заходів для дипломатів і їх сімей

Про це пише видання Киеввласть, передає RegioNews.

Як стало відомо з оголошення електронної системи державних закупівель ProZorro 18 лютого 2020 року ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" (ДП "ГДІП") уклало договір з ТОВ "Сучасні будівельні технології плюс" на облаштування карти на Трухановому острові. Вартість угоди склала 1,47 млн ​​грн.

За цю суму підрядник повинен виконати фрезерування асфальтобетонного покриття, шліфування бетонного покриття, ґрунтовку бетону, облаштування наклейок з назвами і покриття лаком. Роботи мають бути завершені за 45 днів (не пізніше 30 червня 2020 року) з гарантією на 5 років. ТОВ "Сучасні будівельні технології плюс" зобов'язалося шліфувати і оновлювати покриття карти кожні 12 місяців.

У ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" розповіли, що карта Києва потрібна для проведення заходів для дипломатів і членів їх сімей.

"На Трухановому острові (вул. Труханівська, 1-Г) знаходиться дирекція" Дипсервіс ", на території якого постійно проводяться різні спортивні і культурно-освітні заходи за участю дипломатів, членів їх сімей та працівників посольств ... Для створення належної інфраструктури, формування привабливого з туристичної точки зору об'єкта, насиченого інформацією про Київ і його спортивних, історичних, туристичних і особливо дипломатичних можливості, на зазначеній території передбачено облаштування карти з інтерактивним екраном, який дозволить розширити інформаційний спектр карти. Просторові дані, призначені для створення карти, розміщені на спеціально облаштованому майданчику під відкритим небом, розміром 32 на 17 метрів ", - повідомили в держпідприємстві.

В "ГДІП" кажуть, що на карті буде позначено і описано 575 об'єктів: дипломатичні установи, міжнародні організації, державні структури, навчальні, освітні, культурні установи, культові споруди, пам'ятники, мости, парки і сквери, станції метрополітену, готелі, торгові центри , спортивні об'єкти. Також завдадуть каскад островів: Великий, Венеціанський (Гідропарк), Долобецький, Малий, Межмостовой, Муромець, Труханів, Чічін. Не залишаться без уваги і річки, протоки і затоки: Бобривня, Венеціанська протока, Десенка (Чорторий), Дніпровський затоку, Берковщина, Верблюд, Вовкувата, Десенка, Собаче Гирло, Матвіївська, озера Андріївське, Бабине, Берізка, Йорданське, Кирилівське, Кільніще, Малинівка та інше.


Киев #Труханів острів
На землях Труханового острова відпочиватимуть іноземні посли
13 лютого 2020, 15:13
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами
05 березня 2020, 20:09
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »