В столице построят "мост Кличко-2"

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Оболонскую набережную и остров Оболонский объединят пешеходным мостовым переходом
Фото: іloveobolon.kiev.ua
Оболонскую набережную и остров Оболонский объединят пешеходным мостовым переходом

Это предусмотрено распоряжением КГГА № 397, пишет RegioNews.

Устройство мостового перехода позволит создать туристический кольцевой пешеходный маршрут вокруг залива Оболонь, сочетающий Оболонской набережной с парком "Наталка" и новым пляжем с соответствующим комплексным благоустройством на острове Оболонский. Также будет предусмотрено беспрепятственный доступ лиц с инвалидностью и других маломобильных жителей.

Заказчиком работ определено Оболонской районную государственную администрацию, которая будет отвечать за выполнение работ в установленные сроки согласно утвержденному графику.

Финансировать работы за счет привлеченных средств в соответствии с протоколом постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и т.п. объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры города Киева.


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