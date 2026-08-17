У Києві військовий у СЗЧ заволодів чужим авто та виставив його на продаж

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У Києві поліцейські затримали 33-річного військовослужбовця, який самовільно залишив частину. Чоловіка підозрюють у незаконному заволодінні автомобілем Citroën

Про це інформує столична поліція, передає RegioNews.

До поліції звернулася мешканка Деснянського району та повідомила про зникнення автомобіля, який належить її чоловікові.

Правоохоронці встановили, що власник автомобіля, який нині захищає Україну на фронті, попросив знайомого передати його дружині ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Той доручив це іншому чоловікові, який вирішив скористатися ситуацією.

Спочатку підозрюваний користувався чужим автомобілем у власних справах, а згодом розмістив в інтернеті оголошення про його продаж, плануючи заробити на ньому.

Поліцейські за допомогою аналітиків сектору кримінального аналізу встановили особу чоловіка та його місце перебування. Ним виявився 33-річний військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ.

Правоохоронці затримали підозрюваного та вилучили автомобіль. Машину повернули законному власнику.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві військовий у СЗЧ вбив сусіда по хостелу. Під час сварки 51-річний уродженець Запорізької області вдарив кухонним ножем у серце 34-річного чоловіка, який мешкав у хостелі лише два дні. Від отриманого поранення уродженець Київщини помер на місці.