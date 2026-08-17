Фото: поліція

ДТП сталася 16 серпня близько 23:40 у місті Хирів Самбірського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Січових Стрільців 16-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Kovi 250, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався в бордюр.

Внаслідок зіткнення травмувалися сам водій та його пасажир, 14-річний житель Самбірського району. Обох підлітків госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 16 серпня на Рівненщині внаслідок зіткнення мотоцикла з автомобілем травмувалися 18-річний водій та його 16-річна пасажирка. Юнак не мав посвідчення водія відповідної категорії, а мотоцикл не був зареєстрований.