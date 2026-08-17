"Того світу більше нема": рішення мають бути спрямовані у майбутнє, а не в минуле
Але його більше нема.
Випадково чи не випадково.
Епоха завершилася.
Я тут бував регулярно від самого початку. Вже не пам'ятаю, чи то був кінець 80-х, чи початок 90-х. Окрім останніх років, коли з'явилися книгарні. Та й то, бувало, заходив покопирсатися у старих книгах, яких ніде вже нема. І вже їх не буде. Згоріли.
Останніми днями постійно стоїть у вухах фраза Одісея: "Того світу більше нема". Наша війна триває вже 12,5 років – за порядком величини як подорож Одісея. Повернення назад у 2013 неможливе.
Бажання повернутися назад рухає нами при ухваленні багатьох малих і великих рішень. В тому числі на виборчих дільницях, при виборі місця роботи чи напрямку інвестування.
Чим швидше ми усвідомимо, що того світу більше нема, тим якіснішими будуть наші рішення, спрямовані вперед, а не назад.
P.S. Кажуть, старі букіністичні ряди збереглися.