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Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
17 серпня 2026, 12:18

"Того світу більше нема": рішення мають бути спрямовані у майбутнє, а не в минуле

17 серпня 2026, 12:18
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Я не впевнений, що росіяни намагалися уразити саме книжковий ринок на Почайні. Може, просто руки криві
Я не впевнений, що росіяни намагалися уразити саме книжковий ринок на Почайні. Може, просто руки криві
Знищений книжковий ринок на Почайні у Києві. Фото: facebook.com/olena.orliuk.2025
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Але його більше нема.

Випадково чи не випадково.

Епоха завершилася.

Я тут бував регулярно від самого початку. Вже не пам'ятаю, чи то був кінець 80-х, чи початок 90-х. Окрім останніх років, коли з'явилися книгарні. Та й то, бувало, заходив покопирсатися у старих книгах, яких ніде вже нема. І вже їх не буде. Згоріли.

Останніми днями постійно стоїть у вухах фраза Одісея: "Того світу більше нема". Наша війна триває вже 12,5 років – за порядком величини як подорож Одісея. Повернення назад у 2013 неможливе.

Бажання повернутися назад рухає нами при ухваленні багатьох малих і великих рішень. В тому числі на виборчих дільницях, при виборі місця роботи чи напрямку інвестування.

Чим швидше ми усвідомимо, що того світу більше нема, тим якіснішими будуть наші рішення, спрямовані вперед, а не назад.

P.S. Кажуть, старі букіністичні ряди збереглися.

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