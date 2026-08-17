"Того світу більше нема": рішення мають бути спрямовані у майбутнє, а не в минуле

Я не впевнений, що росіяни намагалися уразити саме книжковий ринок на Почайні. Може, просто руки криві

Я не впевнений, що росіяни намагалися уразити саме книжковий ринок на Почайні. Може, просто руки криві

Знищений книжковий ринок на Почайні у Києві. Фото: facebook.com/olena.orliuk.2025

Але його більше нема. Випадково чи не випадково. Епоха завершилася. Я тут бував регулярно від самого початку. Вже не пам'ятаю, чи то був кінець 80-х, чи початок 90-х. Окрім останніх років, коли з'явилися книгарні. Та й то, бувало, заходив покопирсатися у старих книгах, яких ніде вже нема. І вже їх не буде. Згоріли. Останніми днями постійно стоїть у вухах фраза Одісея: "Того світу більше нема". Наша війна триває вже 12,5 років – за порядком величини як подорож Одісея. Повернення назад у 2013 неможливе. Бажання повернутися назад рухає нами при ухваленні багатьох малих і великих рішень. В тому числі на виборчих дільницях, при виборі місця роботи чи напрямку інвестування. Чим швидше ми усвідомимо, що того світу більше нема, тим якіснішими будуть наші рішення, спрямовані вперед, а не назад. P.S. Кажуть, старі букіністичні ряди збереглися.

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