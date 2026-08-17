У Вінниці зі ставка витягли тіло жінки
Увечері 16 серпня у Вінниці сталася чергова трагедія на водоймі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У ставку на вулиці Синьоводській місцеві жителі помітили у воді людину без ознак життя та викликали екстрені служби.
Рятувальники дістали з води тіло 55-річної жінки та передали поліції.
Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
Зазначається, що з початку літа це вже 24-й випадок загибелі на воді у Вінницькій області.
Нагадаємо, 9 серпня у Полтаві з річки Ворскла водолази дістали тіло 58-річного чоловіка. Загиблий перебував на дні річки на глибині близько 4 метрів.
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
3000 африканців воює проти України: РФ активно вербує іноземців
17 серпня 2026, 17:45На Рівненщині затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату на вулиці
17 серпня 2026, 17:30Російські війська завдали удару по промисловому підприємству у Кривому Розі
17 серпня 2026, 17:19Кривава сварка у Черкасах: п'яний чоловік під час конфлікту ввіткнув ніж у живіт опоненті
17 серпня 2026, 16:59На Чернігівщині матір та спільника підозрюють у торгівлі малолітньою дитиною
17 серпня 2026, 16:45У Світловодську чоловіка засудили до 6 років ув'язнення за збут психотропів
17 серпня 2026, 16:35На Херсонщині співробітника ФСБ РФ засудили до 12 років ув'язнення за катування
17 серпня 2026, 15:59План дій для перемоги: Кабмін затвердив Програму своєї діяльності
17 серпня 2026, 15:45На Закарпатті судитимуть депутата міськради за недостовірне декларування на 78 млн грн
17 серпня 2026, 15:37У Львові чоловік накинувся з кулаками на інспектора з паркування
17 серпня 2026, 14:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі блоги »