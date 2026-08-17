Фото: ДСНС

Увечері 16 серпня у Вінниці сталася чергова трагедія на водоймі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У ставку на вулиці Синьоводській місцеві жителі помітили у воді людину без ознак життя та викликали екстрені служби.

Рятувальники дістали з води тіло 55-річної жінки та передали поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Зазначається, що з початку літа це вже 24-й випадок загибелі на воді у Вінницькій області.

Нагадаємо, 9 серпня у Полтаві з річки Ворскла водолази дістали тіло 58-річного чоловіка. Загиблий перебував на дні річки на глибині близько 4 метрів.