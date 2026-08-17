У Києві два BMW зіткнулися: одна машина влетіла на літню терасу
У Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів BMW
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
Аварія сталася 17 серпня близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській.
Внаслідок зіткнення одна з автівок в’їхала на територію літньої тераси закладу та перекинулася.
За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждав 36-річний водій одного з автомобілів. Його госпіталізували, за попередньою інформацією, у задовільному стані.
На місці працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та патрульні поліцейські.
Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, на Прикарпатті мотоцикл влетів у іномарку. Аварія сталась на вулиці Тисменицькій в Івано-Франківську. Внаслідок ДТП 40-річний водій мотоцикла від отриманих травм загинув.