У Києві два BMW зіткнулися: одна машина влетіла на літню терасу

Фото: Національна поліція

У Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів BMW

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Аварія сталася 17 серпня близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській.

Внаслідок зіткнення одна з автівок в’їхала на територію літньої тераси закладу та перекинулася.

За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждав 36-річний водій одного з автомобілів. Його госпіталізували, за попередньою інформацією, у задовільному стані.

На місці працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та патрульні поліцейські.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, на Прикарпатті мотоцикл влетів у іномарку. Аварія сталась на вулиці Тисменицькій в Івано-Франківську. Внаслідок ДТП 40-річний водій мотоцикла від отриманих травм загинув.