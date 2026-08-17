Російські окупанти просунулися на Донеччині – DeepState
Ворожа армія має певний успіх у Покровському районі Донецької області
Відповідні зміни зафіксовані 17 серпня на оновленій карті бойових дій від проєкту DeepState, передає RegioNews.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новоолександрівки (село Покровського району Донецької області)", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ВМС ЗСУ в ніч на 16 серпня завдали удару по стартових позиціях і місцю дислокації російського берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму.
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