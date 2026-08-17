Фото: поліція

ДТП сталася 16 серпня близько обіду на трасі Н-09 у селі Ділове Рахівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Житель Івано-Франківщини за кермом Volkswagen Passat під час обгону перетнув суцільну смугу розмітки та виїхав на зустрічну смугу. Там він спочатку зіткнувся з автомобілем Opel Astra під керуванням 45-річного чернівчанина, а потім – із Toyota RAV4, що їхала слідом за Opel. У салонах інших двох авто перебували родини з дітьми, проте вони значних травм не зазнали.

Водії автівок були тверезими.

Внаслідок зіткнення 55-річний водій Volkswagen загинув на місці, а його 55-річну пасажирку із травмами госпіталізували.

За фактом смертельної відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці вилучили відеозапис із реєстратора Toyota для з'ясування всіх обставин аварії.

Нагадаємо, 14 серпня близько 23:00 на Рівненщині 16-річний водій "ВАЗу" на смерть збив 26-річну вагітну жінку. Її дитину також не вдалося врятувати. Неповнолітнього керманича затримали.