За матеріалами ДБР судитимуть поліцейського з Львівщини, який скоїв ДТП і залишив потерпілу без допомоги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

За даними слідства, на початку 2021 року близько 18:30 правоохоронець, керуючи автомобілем "Audi" в місті Шептицькому, майже вдвічі перевищив дозволену швидкість та здійснив наїзд на жінку-пішохода.

Потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, зокрема перелом стегнової кістки, закриту черепно-мозкову травму та численні забої. Водій не надав їй допомоги й одразу поїхав до власного гаража, де намагався приховати сліди аварії. Після цього він втік до Польщі.

Після оголошення його в міжнародний розшук винуватця ДТП виявили на території Польщі. У межах процедури екстрадиції на початку 2026 року його повернули до України, де повідомили про підозру.

