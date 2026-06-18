Фото: поліція

ДТП сталася в Одесі ввечері 17 червня на перехресті вулиць Слобідської та Віталія Нестеренка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Toyota Land Cruiser, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі та зіткнувся маршрутним автобусом, який у цей час рухався головною дорогою.

Внаслідок зіткнення травми отримали троє пасажирів маршрутки, серед яких – 17-річна дівчина. Усіх постраждалих доставили до лікарні.

Обох водіїв перевірили на стан сп’яніння. Після встановлення всіх обставин аварії вирішуватиметься питання щодо її правової кваліфікації.

Нагадаємо, 16 червня близько 22:10 на трасі на Прикарпатті Jaguar протаранив віз із сіном. Загинули чоловік та кінь.