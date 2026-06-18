На Львівщині сталася потрійна ДТП: постраждало чотиримісячне немовля
ДТП сталася 17 червня близько 18:00 у місті Кам’янка-Бузька Львівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На вулиці Панаса Мирного зіткнулися вантажівка Mercedes Atego, за кермом якої перебував 41-річний житель району, та легковик Skoda Fabia під керуванням 35-річної місцевої мешканки. Після удару легковик Skoda відкинуло вбік, де він протаранив припаркований на узбіччі мінівен Renault Kangoo.
Внаслідок зіткнення травмувався пасажир легковика Skoda – чотиримісячний хлопчик. Немовля госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, ввечері 17 червня в Одесі позашляховик врізався у маршрутку. Внаслідок ДТП постраждали три людини.
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