На Хмельниччині пара жорстоко побила чоловіка – їм загрожує до 10 років тюрми

Фото: Національна поліція

У місті Шепетівка правоохоронці затримали двох осіб, яких підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень 50-річному місцевому жителю

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася 27 квітня близько 13:30.

За даними слідства, підозрювані прийшли в гості до сусідки, де між ними та її колишнім чоловіком виник конфлікт. Суперечка швидко переросла у бійку – чоловік і жінка почали бити потерпілого руками та ногами.

Унаслідок нападу чоловік отримав численні забої, переломи ребер та пневмоторакс. Його госпіталізували до лікарні, а медики повідомили про інцидент поліцію.

Правоохоронці оперативно затримали 38-річного чоловіка та 28-річну жінку.

Слідчі вже оголосили затриманим підозри за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

