У Харкові чоловік підірвав гранату біля магазину: його затримали

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив хуліганські дії та підірвав гранату поблизу супермаркету

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався ввечері 26 квітня на проспекті Тракторобудівників. До поліції надійшло повідомлення про вибух біля магазину.

На місці події слідчо-оперативна група зафіксувала пошкодження скляних дверей на вході до підвального приміщення супермаркету. Також правоохоронці вилучили елементи підривача гранати типу УЗРГМ.

Особу зловмисника встановили та затримали вже за кілька годин після події. Ним виявився 32-річний чоловік.

За фактом інциденту відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.263 та ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та хуліганство).

Затриманому повідомили про підозру у хуліганстві. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

