У центрі Полтави підлітки нападають на перехожих і дітей

Скриншот із відео

У Полтаві правоохоронці встановлюють осіб підлітків, які, за повідомленнями мешканців, агресивно поводяться з перехожими, б'ють дітей та залякують дорослих

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Інцидент набув розголосу після того, як 27 квітня у місцевих Telegram-каналах оприлюднили відео зі знущаннями.

За словами жителів, епіцентром хуліганських дій став двір на вулиці Юліана Матвійчука (колишня Пушкіна), 88, де щовечора збирається велика компанія підлітків.

Місцеві скаржаться, що молодь вживає алкоголь, поводиться агресивно, не реагує на зауваження та вже пошкодила дитячий майданчик, встановлений у дворі минулого року.

На оприлюднених у мережі кадрах зафіксовано, як 17-річний хлопець у стані алкогольного сп'яніння чіплявся до малолітньої дитини, вдарив її та намагався відібрати самокат.

У поліції Полтавської області повідомили, що інформацію зареєстровано у відділі №1 Полтавського районного управління поліції. Ювенальні інспектори встановлюють осіб, причетних до інциденту, та з'ясовують усі обставини.

