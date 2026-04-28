28 квітня 2026, 11:57

У центрі Полтави підлітки нападають на перехожих і дітей

28 квітня 2026, 11:57
У Полтаві правоохоронці встановлюють осіб підлітків, які, за повідомленнями мешканців, агресивно поводяться з перехожими, б'ють дітей та залякують дорослих

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Інцидент набув розголосу після того, як 27 квітня у місцевих Telegram-каналах оприлюднили відео зі знущаннями.

За словами жителів, епіцентром хуліганських дій став двір на вулиці Юліана Матвійчука (колишня Пушкіна), 88, де щовечора збирається велика компанія підлітків.

Місцеві скаржаться, що молодь вживає алкоголь, поводиться агресивно, не реагує на зауваження та вже пошкодила дитячий майданчик, встановлений у дворі минулого року.

На оприлюднених у мережі кадрах зафіксовано, як 17-річний хлопець у стані алкогольного сп'яніння чіплявся до малолітньої дитини, вдарив її та намагався відібрати самокат.

У поліції Полтавської області повідомили, що інформацію зареєстровано у відділі №1 Полтавського районного управління поліції. Ювенальні інспектори встановлюють осіб, причетних до інциденту, та з'ясовують усі обставини.

Нагадаємо, Залізничний районний суд Львова виніс вирок двом 17-річним підліткам із Черкащини. Наприкінці серпня минулого року підлітки заклали чотири кілограма вибухівки під автомобіль військового. Після цього їх затримали правоохоронці.

Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
