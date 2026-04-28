28 квітня 2026, 09:36

У Києві затримали п’яного чоловіка, який погрожував перехожим пістолетом

28 квітня 2026, 09:36
Фото: поліція
Днями на бульварі Верховної Ради поліцейські затримали 31-річного киянина, який розгулював вулицею зі зброєю та лякав людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка на вулиці помітила пʼяного чоловіка із пістолетом у руці. Не на жарт злякавшись, вона звернулася до компанії чоловіків. Втім, на їхні зауваження дебошир відреагував агресивно: почав лаятись, перезаряджати зброю та направляти її у бік перехожих.

Поліцейські затримали чоловіка та перевірили його на стан сп’яніння. Прилад "Драгер" показав 2,26 проміле алкоголю в крові. У 31-річного киянина вилучили пневматичний пістолет.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали 42-річного чоловіка, який організував бізнес із продажу вогнепальної зброї. Зловмисник продавав трофейну зброю, яку сам знаходив у зонах проведення бойових дій.

Київ події зброя пістолет поліція алкогольне сп'яніння затримання підозра
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
