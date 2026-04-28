Днями на бульварі Верховної Ради поліцейські затримали 31-річного киянина, який розгулював вулицею зі зброєю та лякав людей

Жінка на вулиці помітила пʼяного чоловіка із пістолетом у руці. Не на жарт злякавшись, вона звернулася до компанії чоловіків. Втім, на їхні зауваження дебошир відреагував агресивно: почав лаятись, перезаряджати зброю та направляти її у бік перехожих.

Поліцейські затримали чоловіка та перевірили його на стан сп’яніння. Прилад "Драгер" показав 2,26 проміле алкоголю в крові. У 31-річного киянина вилучили пневматичний пістолет.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

