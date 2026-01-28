На Хмельниччині представники влади та громадськості обговорили актуальні проблеми ветеранів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ветерани не мають боротися з бюрократією після фронту

Як передає RegioNews, так вважають у ГО "Захист держави" Хмельниччини.

Про реальні проблеми ветеранів говорили на засіданні профільної комісії Хмельницької обласної ради за участі ГО "Захист держави" Хмельниччини.

Учасники заходу обговорили критичні проблеми: затримки з житловими ваучерами для ветеранів-ВПО та труднощі із земельними питаннями.

Раніше у Міноборони пояснили, як військовослужбовцям зі статусом УБД скористатися правом на безплатний проїзд. Пільга поширюється на залізничний, водний, повітряний та міжміський автомобільний транспорт, незалежно від наявності залізничного сполучення.