На Хмельниччині представники влади та громадськості обговорили актуальні проблеми ветеранів
Ветерани не мають боротися з бюрократією після фронту
Як передає RegioNews, так вважають у ГО "Захист держави" Хмельниччини.
Про реальні проблеми ветеранів говорили на засіданні профільної комісії Хмельницької обласної ради за участі ГО "Захист держави" Хмельниччини.
Учасники заходу обговорили критичні проблеми: затримки з житловими ваучерами для ветеранів-ВПО та труднощі із земельними питаннями.
Раніше у Міноборони пояснили, як військовослужбовцям зі статусом УБД скористатися правом на безплатний проїзд. Пільга поширюється на залізничний, водний, повітряний та міжміський автомобільний транспорт, незалежно від наявності залізничного сполучення.
