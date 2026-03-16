В ніч на 16 березня російська армія атакувала Запоріжжя безпілотниками

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки постраждали три людини. Поранень дістали 18-річний чоловік та жінки 48 і 81 років. Всім надають необхідну меддопомогу.

Росіяни атакували приватний сектор. Виникла пожежа.

За даними ДСНС, вогнеборці загасили чотири сусідні житлові будинки. Загальна площа пожежі становила 230 кв. м. На місці працювали усі екстрені служби.

За інформацією в.о. міського голови Регіни Харченко, внаслідок нічної атаки у Вознесенівському районі міста пошкоджені 16 будинків.

"Один будинок приватного сектору зазнав значних руйнувань, ще 15 будівель мають незначні ушкодження – серед них 2 багатоквартирні та 13 приватних. Зафіксовано вибиті вікна, пошкоджені двері та покрівлі", – йдеться у повідомленні.

Фахівці райадміністрації обстежують прилеглу територію, щоб встановити повний обсяг руйнувань. Станом на 07:00 комунальники розпочали закривати вибиті вікна листами OSB.

Зранку 16 березня росіяни знову вдарили по Запоріжжю.

"Сталася пожежа. Внаслідок удару знеструмлено понад 7500 абонентів. Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація", – повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок обстрілу Запоріжжя 14 березня зросла до двох – в лікарні помер 17-річний хлопець.