Фото: Міністерство оборони України

Військові з УБД можуть скористатися безкоштовним або пільговим проїздом на різних видах транспорту, пред’явивши лист талонів

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій можуть скористатися безплатним проїздом раз на два роки або отримати знижку 50% на міжміські поїздки раз на рік. Пільга поширюється на залізничний, водний, повітряний та міжміський автомобільний транспорт, незалежно від наявності залізничного сполучення.

Щоб скористатися правом на пільговий проїзд, необхідно мати посвідчення УБД та відповідний лист талонів. У касі продажу квитків талони обмінюють на квитки. Якщо термін дії талонів закінчився, військовослужбовець має подати рапорт командирові частини для отримання нового. Старий лист необхідно здати або пройти перевірку підстав для видачі нового.

Міністерство оборони наголошує, що видачу листів талонів на право пільгового проїзду здійснюють одночасно з видачею посвідчення УБД. Також наголошується, що військовослужбовці, які користуються пільговими квитками, зобов’язані дотримуватися правил перевезень, встановлених для відповідного виду транспорту.

Міністерство оборони радить стежити за терміном дії талонів та своєчасно оформлювати нові.

Раніше повідомлялося, у застосунку "Дія" з'явилася нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ – повна компенсація вартості автоцивілки, де 50% покриває страхова компанія, а другу половину держава, що робить поліс абсолютно безкоштовним.