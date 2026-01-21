18:24  21 січня
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
UA | RU
UA | RU
21 січня 2026, 19:18

У Міноборони пояснили, як військовослужбовцям зі статусом УБД скористатися правом на безплатний проїзд

21 січня 2026, 19:18
Читайте также на русском языке
Фото: Міністерство оборони України
Читайте также
на русском языке

Військові з УБД можуть скористатися безкоштовним або пільговим проїздом на різних видах транспорту, пред’явивши лист талонів

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій можуть скористатися безплатним проїздом раз на два роки або отримати знижку 50% на міжміські поїздки раз на рік. Пільга поширюється на залізничний, водний, повітряний та міжміський автомобільний транспорт, незалежно від наявності залізничного сполучення.

Щоб скористатися правом на пільговий проїзд, необхідно мати посвідчення УБД та відповідний лист талонів. У касі продажу квитків талони обмінюють на квитки. Якщо термін дії талонів закінчився, військовослужбовець має подати рапорт командирові частини для отримання нового. Старий лист необхідно здати або пройти перевірку підстав для видачі нового.

Міністерство оборони наголошує, що видачу листів талонів на право пільгового проїзду здійснюють одночасно з видачею посвідчення УБД. Також наголошується, що військовослужбовці, які користуються пільговими квитками, зобов’язані дотримуватися правил перевезень, встановлених для відповідного виду транспорту.

Міністерство оборони радить стежити за терміном дії талонів та своєчасно оформлювати нові.

Раніше повідомлялося, у застосунку "Дія" з'явилася нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ – повна компенсація вартості автоцивілки, де 50% покриває страхова компанія, а другу половину держава, що робить поліс абсолютно безкоштовним.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
УБД пільга проїзд транспорт Міністерство Міністерство оборони
Пільги для ветеранів у 2026 році: що потрібно знати – пояснює ГО "Захист Держави"
20 січня 2026, 14:36
Приміські маршрутки до Києва подорожчали: скільки доведеться платити
20 січня 2026, 13:19
Таксі вперше від початку 2022 року працюватиме цілодобово у Києві
16 січня 2026, 21:29
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Зґвалтував і задушив прямо посеред вулиці: у Рівному іноземцю винесли вирок за вбивство жінки
21 січня 2026, 20:50
Стало відомо, чому Коломойський не прибув на засідання суду
21 січня 2026, 20:50
Нова програма для українців 40+: де і як безоплатно перевірити здоров'я
21 січня 2026, 20:40
В Офісі президента немає опалення і забороняють використовувати електрообігрівачі
21 січня 2026, 20:39
1500 доларів за "відкуп від мобілізації": на Житомирщині на хабарі піймали військових ТЦК
21 січня 2026, 20:35
У Рівному врятували 74-річного чоловіка, який зник уночі під час негоди
21 січня 2026, 20:14
Інтимні відео та чутки про зраду: Олена Тополя дала відвертий коментар
21 січня 2026, 20:03
Першого заступника Солом’янської РДА викрили на схемі ухилення від служби в ЗСУ
21 січня 2026, 19:47
Шахраї обіцяють скласти іспит ПДР за допомогою нових гаджетів
21 січня 2026, 19:31
Польща змінює правила допомоги українським біженцям
21 січня 2026, 19:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »