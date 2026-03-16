На Сумщині тимчасово скасували низку приміських поїздів після атак на залізницю

На Сумщині тимчасово скасували частину приміських поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок російських обстрілів

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає RegioNews.

Зазначається, що російські війська завдали прицільних ударів по об’єктах залізничної інфраструктури регіону. Через значні пошкодження фахівцям знадобиться кілька діб, щоби провести аварійно-відновлювальні роботи та забезпечити безпечний рух потягів.

У компанії зазначили, що для відновлення повноцінного приміського сполучення на Сумщині необхідно певний час.

Так, 16 березня не курсуватимуть такі приміські поїзди:

№7008 Тростянець-Смородине-Люботин;

№6261/6262 Люботин – Лебединська;

№6267 Лебединська – Суми;

№6019 Суми – Ворожба;

№7011 Люботин – Суми.

Крім того, 17 березня тимчасово не курсуватиме поїзд №6012/6011 Ворожба-Тростянець-Смородине.

В Укрзалізниця закликають пасажирів стежити за оновленнями щодо руху поїздів та планувати поїздки з урахуванням тимчасових обмежень.

Нагадаємо, нещодавно ворог завдав удару по Сумщині, спричинивши нові втрати та руйнування. У Боромлянській громаді постраждали двоє чоловіків віком 39 та 35 років, а також було пошкоджено тепловоз. У Тростянецькій громаді наслідки обстрілів виявилися ще масштабнішими: пошкоджено два тепловози, залізничні колії, п'ять приватних будинків і ферму.