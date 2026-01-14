18:59  14 січня
Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження
16:15  14 січня
Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів
13:59  14 січня
Під Львовом обстріляли автомобіль ТЦК
UA | RU
UA | RU
14 січня 2026, 21:55

Приревнував жінку: на Дніпропетровщині чоловік підпалив авто "суперника"

14 січня 2026, 21:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині затримали чоловіка. який підпалив чуже авто. Виявилось, що причиною були ревнощі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався в селі Новопокровка. 55-річний чоловік підпалив чужий автомобіль Mazda. У салоні автівки він підпалив ганчірку, а потім облив транспортний засіб легкозаймистою речовиною. Після цього він втік

Правоохоронці знайшли чоловіка та повідомили йому про підозру. За словами поліцейських, причиною його дій стали ревнощі. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами та отримував винагороду за шкоду українській інфраструктурі. Він здійснював підпали автомобілів, передавав дані про дислокацію підрозділів ЗСУ та заробляв на цьому по 500-700 доларів за завдання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
палії Дніпропетровська область
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Українці зробили вибір: названо ім'я 10 учасника Нацвідбору на Євробачення - який повний список претендентів
14 січня 2026, 22:45
Ввечері одне рішення по Малюку, на ранок друге. Парламент працює по дзвінку
14 січня 2026, 22:16
На Одещині 11-річний хлопчик скинув собаку зі схилу
14 січня 2026, 22:15
На Сумщині російський дрон атакував автомобіль евакуаційної групи
14 січня 2026, 22:03
Україна різко наростила експорт молочних продуктів
14 січня 2026, 21:35
Український фільм уперше покажуть на Берлінському міжнародному кінофестивалі
14 січня 2026, 21:24
Холодно на вулиці: 4 правила, як уберегтися від обмороження та переохолодження
14 січня 2026, 20:40
У Києві працівники шахрайського кол-центру напали на журналістів
14 січня 2026, 20:24
У Києві родина загинула через генератор
14 січня 2026, 20:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »