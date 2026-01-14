Приревнував жінку: на Дніпропетровщині чоловік підпалив авто "суперника"

Фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині затримали чоловіка. який підпалив чуже авто. Виявилось, що причиною були ревнощі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався в селі Новопокровка. 55-річний чоловік підпалив чужий автомобіль Mazda. У салоні автівки він підпалив ганчірку, а потім облив транспортний засіб легкозаймистою речовиною. Після цього він втік

Правоохоронці знайшли чоловіка та повідомили йому про підозру. За словами поліцейських, причиною його дій стали ревнощі. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.

