Фото: поліція

Правоохоронці завершили досудове розслідування відносно завідувача відділення однієї із психлікарень на Хмельниччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Обвинувачений був учасником експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишній МСЕК). Наприкінці вересня минулого року посадовець вимагав 1500 доларів за присвоєння дружині військового третьої групи інвалідності та оформлення всієї відповідної документації.

Затримали лікаря під час отримання ним зазначеної суми.

Наразі слідчі завершили розслідування за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України і скерували обвинувальний акт до суду. Фігуранту загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.