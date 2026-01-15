Фото: полиция

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении заведующего отделением одной из психбольниц в Хмельницкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Обвиняемый был участником экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (бывший МСЭК). В конце сентября прошлого года чиновник требовал 1500 долларов за присвоение жене военного третьей группы инвалидности и оформление всей соответствующей документации.

Задержали врача во время получения им указанной суммы.

Сейчас следователи завершили расследование по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и направили обвинительный акт в суд. Фигуранту грозит от 5 до 10 лет заключения.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.