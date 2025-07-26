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26 липня 2025, 14:35

ТЦК Полтавщини назвав людей, які зупинили бус із мобілізованими, "нездоровою частиною суспільства"

26 липня 2025, 14:35
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Фото: facebook.com CherkasyTCK
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На Полтавщині група людей зупинила автобус ТЦК, який їхав до навчального центру. У ТЦК заявили, що це кримінальний злочин

Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

На Полтавщині група чоловіків напала на бус ТЦК. Відомо, що вони їхали до навчального закладу. Внаслідок інциденту частина мобілізованих втекла, а транспорт зазнав пошкоджень. У ТЦК прокоментували інцидент.

Людей, які зупинили бус, у ТЦК назвали "нездоровою частиною суспільства", яка дала черговий привід російським пропагандистам. Внаслідок перешкоджання діяльності ТЦК, йдеться у заяві, ЗСУ "недоотримали поповнення, відповідно хтось із військових на фронті втратив можливість перепочити".

"За фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з боку цивільних громадян направлено подання до СБУ. Стосовно мобілізованих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, повідомлено ДБР", - кажуть у ТЦК.

Також додають, що перешкоджання законній діяльності ЗСУ є кримінальним злочином. Це карається позбавленням волі від п'яти до восьми років.

"Також наголошуємо, що після мобілізації (видачі наказу начальника ТЦК та СП про призов під час мобілізації) цивільний громадянин юридично стає військовослужбовцем. У разі залишення ним транспортного засобу на шляху до навчального центру або безпосередньо навчального центру під час навчання – до нього застосовуються санкції як до військовослужбовця – стаття 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби) - від 5 до 10 років позбавлення волі. Якщо ж він ухиляється від військової служби шляхом самокалічення, симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману – він підпадає під санкцію статті 409 ККУ - від 5 до 10 років позбавлення волі", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше на Волині сталась сутичка з працівником ТЦК. Чоловік після того, як у нього попросили документи для перевірки, вдарив військового лопатою.

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