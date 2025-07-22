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У Харківській області судили чоловіка за зґвалтування дітей. Відомо, що його донькам було тоді 9 та 13 років

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харківській області винесли вирок 43-річному чоловіку. Він ґвалтував власних малолітніх доньок. Це відбувалось систематично з весни 2022 року.

Відомо, що на той час дівчатам було лише 9 та 13 років. Чоловік вчиняв дії сексуального характеру до них, коли вони лишались наодинці, і наказував нікому не казати про це.

Його засудили до довічного увʼязнення.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі засудили батька, який зґвалтував свою доньку. Дівчині було 16 років. Це сталось, коли вони лишились наодинці. Тепер найближчі роки він проведе за ґратами.