10:31  22 липня
Стрілянина на Київщині: чоловіка поранили в авто, стрілка розшукують
07:05  22 липня
У Києві бойова частина збитої російської ракети Х-69 впала біля житлового будинку
05:40  22 липня
На Прикарпатті 23-річний водій на смерть збив пішохода
UA | RU
UA | RU
22 липня 2025, 14:37

На Харківщині винесли вирок чоловіку, який регулярно ґвалтував малолітніх доньок

22 липня 2025, 14:37
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Харківській області судили чоловіка за зґвалтування дітей. Відомо, що його донькам було тоді 9 та 13 років

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харківській області винесли вирок 43-річному чоловіку. Він ґвалтував власних малолітніх доньок. Це відбувалось систематично з весни 2022 року.

Відомо, що на той час дівчатам було лише 9 та 13 років. Чоловік вчиняв дії сексуального характеру до них, коли вони лишались наодинці, і наказував нікому не казати про це.

Його засудили до довічного увʼязнення.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі засудили батька, який зґвалтував свою доньку. Дівчині було 16 років. Це сталось, коли вони лишились наодинці. Тепер найближчі роки він проведе за ґратами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
педофіл діти суд Харківська область
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
В Україні запустили новий соціальний проект для військових та їхніх родин
22 липня 2025, 16:14
На Тернопільщині 17-річний хлопець викрав авто і в’їхав у дерево
22 липня 2025, 15:59
У Дніпрі затримали чоловіка, який розсилав фейкові повідомлення про "замінування" шкіл
22 липня 2025, 15:58
Свириденко прокоментувала масштаби корупції в Україні
22 липня 2025, 15:51
У жителя Тернопільщини виявили плантацію коноплі
22 липня 2025, 15:40
На Тернопільщині автомобіль збив матір з дитиною
22 липня 2025, 15:29
На Прикарпатті водій збив пішохода: потерпілий загинув на місці
22 липня 2025, 15:20
В Україні зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій
22 липня 2025, 15:16
У Запорізькій області розгорнули виробництво компонентів для протипіхотних мін
22 липня 2025, 15:13
На Одещині затримали водія, який намагався вивезти до Молдови товарів на 1 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги
22 липня 2025, 15:09
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »