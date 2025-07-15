фото: Головне управління ДСНС України

У селі Перлявка Житомирського району сталася масштабна пожежа сухої рослинності, яка ледь не призвела до знищення житлового будинку

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Займання сталося вдень. Вогонь швидко поширився, охопивши приблизно два гектари території.

Полум’я дісталося господарської споруди та перекинулося на прибудову. Загорілася її покрівля. Вогонь стрімко наближався до житлового будинку, але завдяки оперативній роботі рятувальників вдалося не допустити масштабних наслідків. Вогнеборці понад дві години боролися з пожежою.

У результаті загоряння знищено господарську будівлю та частину покрівлі. Жертв і травмованих, за попередніми даними, немає. Причини пожежі наразі з’ясовуються. У ДСНС вкотре закликають громадян не спалювати суху траву, адже така безвідповідальність нерідко призводить до масштабних збитків.

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