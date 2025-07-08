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08 липня 2025, 19:22

У Кривому Розі вирвали телефон з рук 18-річної дівчини

08 липня 2025, 19:22
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Фото: ілюстративне
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У Кривому Розі поліція затримала підозрюваного у пограбуванні 18-річної дівчини

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент трапився ввечері 7 липня на одній із вулиць Металургійного району міста. За інформацією правоохоронців, зловмисник підійшов до перехожої та силою вирвав у неї мобільний телефон, після чого зник з місця події.

Співробітники відділення поліції №2 Криворізького районного управління оперативно розшукали і затримали підозрюваного. Ним виявився 39-річний місцевий житель. Поліція продовжує слідчі дії, щоб з'ясувати всі обставини злочину.

Фото: поліція Дніпропетровської області

На цей час чоловікові вже оголосили підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за розбій або грабіж із застосуванням сили або погрозою її застосування. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Тернопільщині 24-річний чоловік може "сісти" на 8 років за крадіжку скутера.

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Кривий Ріг Пограбування поліція затримання мобільний телефон кримінал
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