Фото: ілюстративне

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент трапився ввечері 7 липня на одній із вулиць Металургійного району міста. За інформацією правоохоронців, зловмисник підійшов до перехожої та силою вирвав у неї мобільний телефон, після чого зник з місця події.

Співробітники відділення поліції №2 Криворізького районного управління оперативно розшукали і затримали підозрюваного. Ним виявився 39-річний місцевий житель. Поліція продовжує слідчі дії, щоб з'ясувати всі обставини злочину.

Фото: поліція Дніпропетровської області

На цей час чоловікові вже оголосили підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за розбій або грабіж із застосуванням сили або погрозою її застосування. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Тернопільщині 24-річний чоловік може "сісти" на 8 років за крадіжку скутера.