В Каменец-Подольском будут судить супругов - везли наркотики из столицы на 7,5 млн грн
Семейную пару из столицы поймали с партией психотропных веществ на миллионы гривен
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
В Каменце-Подольском перед судом предстанут мужчина и женщина, подозреваемые в масштабном наркопреступлении. По данным полиции, речь идет о супружеской паре, которые приехали из Киева для организации распространения особо опасных психотропных веществ на территории Хмельницкой области.
В мае этого года правоохранители остановили автомобиль, в котором фигуранты перевозили более 7 килограммов психотропного вещества PVP - так называемых "солей". Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет около 7,5 миллиона гривен. По информации следствия, вещества должны попасть в розничную сеть сбыта в регионе.
Полиция завершила предварительное расследование. Материалы уголовного производства были переданы в суд. Подозреваемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта наркотических средств или психотропных веществ.
За совершенное супругам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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