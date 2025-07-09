фото: Национальная полиция Украины

Семейную пару из столицы поймали с партией психотропных веществ на миллионы гривен

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Каменце-Подольском перед судом предстанут мужчина и женщина, подозреваемые в масштабном наркопреступлении. По данным полиции, речь идет о супружеской паре, которые приехали из Киева для организации распространения особо опасных психотропных веществ на территории Хмельницкой области.

В мае этого года правоохранители остановили автомобиль, в котором фигуранты перевозили более 7 килограммов психотропного вещества PVP - так называемых "солей". Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет около 7,5 миллиона гривен. По информации следствия, вещества должны попасть в розничную сеть сбыта в регионе.

Полиция завершила предварительное расследование. Материалы уголовного производства были переданы в суд. Подозреваемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта наркотических средств или психотропных веществ.

За совершенное супругам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, житель Тернопольщины хранил дома наркотики и более 100 патронов к автомату Калашникова.