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09 июля 2025, 10:22

На Хмельнитчине в результате ночных российских обстрелов поврежден частный дом

09 июля 2025, 10:22
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Известно о повреждении крыши и стен в одном из частных домов Хмельницкого района

Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"По результатам ночной атаки сейчас известно о повреждении крыши и стены в одном из частных домов Хмельницкого района", - написал он.

По его словам, информации о травмированных не поступало.

Впоследствии Тюрин сообщил, что ночью силы противовоздушной обороны обезвредили вражескую крылатую ракету и беспилотник.

Напомним, в июне в Хмельницкой области задержали агентку ФСБ.

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