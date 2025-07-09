На Хмельнитчине в результате ночных российских обстрелов поврежден частный дом

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Известно о повреждении крыши и стен в одном из частных домов Хмельницкого района

Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"По результатам ночной атаки сейчас известно о повреждении крыши и стены в одном из частных домов Хмельницкого района", - написал он.

По его словам, информации о травмированных не поступало.

Впоследствии Тюрин сообщил, что ночью силы противовоздушной обороны обезвредили вражескую крылатую ракету и беспилотник.

Напомним, в июне в Хмельницкой области задержали агентку ФСБ.