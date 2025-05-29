На Харківщині біля авто військового ТЦК стався вибух: потерпілий втратив руку

ілюстративне фото: Нацполіція

У Харківській області внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП. Він дістав тяжкі травми

Про це повідомляє Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає RegioNews.

Зазначається, що невідомий предмет, що вибухнув, постраждалий знайшов біля свого автомобіля. Чоловік дістав важку травму: лікарі були вимушені ампутувати кисть руки. Наразі життю військового нічого не загрожує, він перебуває під наглядом медиків.

"Прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу", – йдеться в повідомленні Харківського ОТЦК та СП.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини події.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва біля під'їзду будинку вибухнула граната.