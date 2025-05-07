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07 травня 2025, 22:45

На Закарпатті іноземець за 15 тисяч доларів прродавав ухилянтам "маршрут" за кордон

07 травня 2025, 22:45
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Фото: Нацполіція
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На Закарпатті правоохоронці затримали іноземця. Він виявився організатором каналу переправлення військовозобов’язаних через кордон

Про це повідомляє Нацполіція Закарпатської області, передає RegioNew.

Правоохоронці викрили канал переправлення військовозобов’язаних через кордон. Організатором виявився іноземець, 39-річний громадянин Вірменії. Він пропонував чоловікам мобілізаційного віку за 13 тисяч доларів безперешкодний перетин кордону в обхід офіційних пунктів пропуску. Маршрут він проклав через ріки, або гори.

Його затримали "на гарячому", коли він зустрічався з одним з "клієнтів" для отримання грошей. Тепер іноземця омістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили медиків, які продавали військовозобов'язаним фейкові довідки. Вони "діагностували" їм ВІЛ. З цими підробленими документами вони могли незаконно виїжджати за кордон.

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