17:10  02 мая
Синоптикиня предупредила украинцев об опасных метеорологических явлениях
21:19  02 мая
В Донецкой области изменили график комендантского часа
21:59  02 мая
Харьков атакуют "Шахеды", в городе раздаются взрывы
UA | RU
UA | RU
03 мая 2025, 20:45

Не хочет служить из-за отсутствия желудка: на Хмельнитчине судили мужчину за уклонение от мобилизации

03 мая 2025, 20:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Хмельницкой области мужчина получил приговор за уклонение от мобилизации. Он получал повестки, но не ходил в ТЦК

Об этом сообщает Новости. Live, передает RegioNews.

В Хмельницкой области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Известно, что он прошел больничную комиссию, после чего в течение трех месяцев получал три повестки. Однако ни разу он так и не явился в ТЦК.

На суде мужчина раскаялся. Он объяснил, что не согласен с необходимостью проходить военную службу из-за состояния своего здоровья (отсутствие части желудка после хирургического вмешательства в 2005 году), отсутствие опыта военной службы и гибель многих его знакомых на войне.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее жителя Хмельнитчины арестовали за уклонение от мобилизации. Мужчина получил повестку, однако не пришел в ТЦК и не имел уважительных причин.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации
В Харькове делец продавал повестки ухилянтам
02 мая 2025, 23:45
В Ровенской области мужчина заработал почти полмиллиона на уклонистах
01 мая 2025, 22:55
В Ровенской области мужчину с онкологией судили за уклонение от мобилизации
01 мая 2025, 17:55
Все новости »
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
На Киевщине в руках у ребенка взорвалась граната
03 мая 2025, 21:15
В Ровенской области поезд наехал на авто: водитель и пассажир погибли, машину сокрушило
03 мая 2025, 19:45
В Одессе мужчина с ножами напал на полицейских: они применили оружие
03 мая 2025, 19:20
На Днепропетровщине дети принесли домой часть FPV-дрона, и произошел взрыв
03 мая 2025, 18:45
На Закарпатье мужчина погиб из-за взрыва гранаты
03 мая 2025, 18:15
В Одесской области женщина задушила 9-месячную дочь
03 мая 2025, 17:45
Впервые в мире: бойцы ГУР ударом с морского дрона Magura уничтожили российский самолет Су-30
03 мая 2025, 16:35
Украина не гарантирует безопасность иностранным лидерам в Москве 9 мая: после заявления Зеленского Фицо резко отменил поездку в РФ
03 мая 2025, 15:55
В Укргидрометцентре предупредили о погоде на 4 мая
03 мая 2025, 15:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »