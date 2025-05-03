Иллюстративное фото

В Хмельницкой области мужчина получил приговор за уклонение от мобилизации. Он получал повестки, но не ходил в ТЦК

Об этом сообщает Новости. Live, передает RegioNews.

В Хмельницкой области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Известно, что он прошел больничную комиссию, после чего в течение трех месяцев получал три повестки. Однако ни разу он так и не явился в ТЦК.

На суде мужчина раскаялся. Он объяснил, что не согласен с необходимостью проходить военную службу из-за состояния своего здоровья (отсутствие части желудка после хирургического вмешательства в 2005 году), отсутствие опыта военной службы и гибель многих его знакомых на войне.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее жителя Хмельнитчины арестовали за уклонение от мобилизации. Мужчина получил повестку, однако не пришел в ТЦК и не имел уважительных причин.