фото: БЕБ

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо ділків в Одесі, які налагодили масштабну схему продажу підроблених японських електроінструментів

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Фігуранти купували дешеві китайські товари, які ззовні схожі на оригінал. Надалі клеїли на них брендовані наліпки всесвітньовідомої торгової марки та продавали за завищеною ціною.

Правоохоронці провели 12 обшуків в місцях зберігання та продажу фальсифікованих товарів на одному із найбільших промтоварних ринків Одеси. Виявили майже 5000 підроблених електроінструментів і приладів, зокрема, електропили, шуруповерти, секатори, гайковерти тощо.

Загальна вартість вилученого майна становить понад 38,8 млн грн.

Обвинувальний акт у справі направлений до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні накрили мережу з виробництва підроблених сигарет відомих брендів. Правоохоронці вилучили товару на 38 млн грн.