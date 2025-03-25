В Хмельницком жена военного родила от другого мужчины и выбросила малыша на помойку

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На днях в Хмельницком горрайонном суде состоялось подготовительное судебное заседание по делу 37-летней женщины, подозреваемой в оставлении в опасности новорожденного ребенка. Она родила дома мальчика и выбросила его возле мусорных баков

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Судебное разбирательство по обвинению подозреваемой состоится уже 31 марта. В ходе подготовительного судебного заседания подозреваемая сказала, что признает свою вину.

По словам женщины, она боялась человеческого осуждения, потому что ее муж на войне пропал без вести в феврале 2024 года, а родила обвиняемая уже 15 января 2025 года. Жительница Хмельницкого рассказала, что биологический отец мальчика о рождении ребенка знает.

"Этот ребенок не от него. Как это так, муж пропал на войне без вести, а она, еще не прошел год, нашла уже себе второго. Я не хотела выносить этого ребенка. Тогда побоялась, наверное, осуждения соседей, людей, которые меня знают. У меня просто был страх", - сказала она.

Подозреваемая также отметила, что уже имеет двоих несовершеннолетних дочерей, поэтому "с третьим ребенком им было бы тесновато". По словам женщины, теперь она "сожалеет, что так поступила и лучше бы отнесла малыша в "Окно жизни".

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 15 января в Хмельницком прохожие обнаружили новорожденного ребенка в пакете на мусорнике на улице Тернопольской.