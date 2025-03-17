В Хмельницком работник ТЦК напал на вернувшегося с войны военного
Представитель ТЦК напал на военного на улице Тернопольской в городе Хмельницкий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Украина 24/7 – новости.
Как отмечается, украинский боец вступился за мужчину, которого обижали работники ТЦК.
На видео видно, как работник ТЦК бросил мужчину на землю.
Интересно, что полицейский стоял рядом и наблюдал за конфликтом. После словесной перепалки работники ТЦК и полицейский сели в авто и уехали.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, несколько дней назад в Хмельницком двое мужчин избили сотрудника ТЦК.
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