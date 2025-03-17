В Хмельницком работник ТЦК напал на вернувшегося с войны военного

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Представитель ТЦК напал на военного на улице Тернопольской в городе Хмельницкий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Украина 24/7 – новости.

Как отмечается, украинский боец вступился за мужчину, которого обижали работники ТЦК.

На видео видно, как работник ТЦК бросил мужчину на землю.

Интересно, что полицейский стоял рядом и наблюдал за конфликтом. После словесной перепалки работники ТЦК и полицейский сели в авто и уехали.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, несколько дней назад в Хмельницком двое мужчин избили сотрудника ТЦК.