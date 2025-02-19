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19 лютого 2025, 01:53

На Хмельниччині під час пожежі загинули дві людини

19 лютого 2025, 01:53
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фото: ДСНС
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Пожежа сталася ввечері 17 лютого у селі Вільхівці Кам’янець-Подільського району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Горів приватний будинок. Вогонь охопив площу 50 кв.м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох чоловіків 51 та 69 років.

Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері 11 лютого на Одещині сталася пожежа в геріатричному пансіонаті. Загинули три людини.

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