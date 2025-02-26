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26 февраля 2025, 12:45

В Хмельницкой области экскеров прокуратуры задекларировал при увольнении 1 млн грн, 4 квартиры, 3 авто и 7 земельных участков

26 февраля 2025, 12:45
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фото: иллюстративное
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Бывший руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник задекларировал при увольнении почти 1 млн грн заработной платы

Об этом сообщает RegioNews соссылкой на декларации чиновника.

Кроме указанной суммы, бывший глава задекларировал жилой дом, четыре квартиры, три автомобиля и семь земельных участков.

В областной прокуратуре отметили, что средства, полученные и отраженные в его декларации на сайте НАПК в январе 2025 года, - это предусмотренные законом выплаты при увольнении, в частности, компенсации за неиспользованные отпуска за предыдущие годы.

В прокуратуре также подчеркнули, что Алексей Олийнык на данный момент не занимает должности прокурора.

Напомним, в Тернопольской области будут судить работников ТКЦ, которые зарабатывали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц.

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