Жительницу Хмельнитчины депортировали из Польши: названа причина

фото: Офис Генерального прокурора

В Украину экстрадирована подозреваемая в наркоторговле бежавшая в Польшу жительница Хмельницкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Отмечается, что 6 февраля 2025 на международном пункте пропуска "Устилуг-Зосин" польская сторона передала подозреваемую украинским правоохранителям. Экстрадиция прошла по запросу Офиса Генерального прокурора Украины.

Правоохранители установили, что украинка продавала каннабис и метамфетамин в г. Славута Хмельницкой области. Несколько лет назад она была задержана правоохранителями и сообщена о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 1, ч. 2 ст. 307 УК Украины). Также ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

После внесения залога подозреваемая скрылась за границу.

В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавнее исследование показало, что женщины в Украине зарабатывают почти на 20% меньше мужчин.