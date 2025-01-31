На Хмельнитчине силы ПВО сбили 6 вражеских БПЛА
Ночью 31 января, во время сигнала "Воздушная тревога", в Хмельницкой области силы ПВО уничтожили 6 враждебных БпЛА типа "Shahed"
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.
По его словам, в результате российской атаки повреждены окна, фасады и заборы в трех частных домах.
Отмечается, что воздушная тревога в Хмельницкой области длилась более трех часов - с 4:14 до 7:28.
Напомним, РФ третий день непрерывно терроризирует Одесщину ударными дронами. Этой ночью российские оккупанты атаковали город Черноморск Одесского района. Под ударом террористов оказалась больница и жилые дома, ранены.
Россияне атаковали Чернигов: в городе прозвучали взрывыВсе новости »
31 января 2025, 10:26Последствия вражеских ударов по Донетчине: один погибший и 18 раненых
31 января 2025, 10:02На Юге моряки приземлили 4 российских дрона-камикадзе
31 января 2025, 09:20
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
Конфликт вокруг Агентства оборонных закупок: Безрукова написала открытое письмо президенту
31 января 2025, 12:03В Броварах закупят смарт-часы для людей с нарушениями слуха
31 января 2025, 11:59Взрывы в Житомирской области: в ОВА сообщили, что происходит
31 января 2025, 11:45Община на Буковине перешла в ПЦУ: московская церковь обратилась к полиции и правительству США
31 января 2025, 11:42Уровень смертности в Украине продолжает расти: статистика
31 января 2025, 11:28Россия запустила более 100 дронов: украинская ПВО сбила 59 "шахедов" и БпЛА-имитаторов
31 января 2025, 11:25На Хмельнитчине будут судить группу врачей, которые помогали мужчинам оформлять фиктивную инвалидность
31 января 2025, 11:22Закупил автомобили по завышенной цене: чиновнику РГА в Киеве грозит до пяти лет тюрьмы
31 января 2025, 11:12За сутки ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов, десятки ББМ и артсистем россиян
31 января 2025, 11:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все блоги »