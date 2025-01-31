На Хмельнитчине силы ПВО сбили 6 вражеских БПЛА

Ночью 31 января, во время сигнала "Воздушная тревога", в Хмельницкой области силы ПВО уничтожили 6 враждебных БпЛА типа "Shahed"

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

По его словам, в результате российской атаки повреждены окна, фасады и заборы в трех частных домах.

Отмечается, что воздушная тревога в Хмельницкой области длилась более трех часов - с 4:14 до 7:28.

Напомним, РФ третий день непрерывно терроризирует Одесщину ударными дронами. Этой ночью российские оккупанты атаковали город Черноморск Одесского района. Под ударом террористов оказалась больница и жилые дома, ранены.