На Півдні моряки приземлили 4 російські дрони-камікадзе
Вночі 31 січня під час чергової повітряної атаки РФ військові моряки збили чотири дрони-камікадзе типу "Shahed-136"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Сумщині зенітники знищили п'ять російських "шахедів".
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