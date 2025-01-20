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20 січня 2025, 13:02

На Хмельниччині пацієнти психлікарні відправили українським військовим 15 тисяч окопних свічок

20 січня 2025, 13:02
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фото: пресслужба Хмельницької обласної ради
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Пацієнти Хмельницького психоневрологічного медичного закладу виготовили для бійців Збройних сил України тисячі окопних свічок, маскувальні сітки, медичні матеріали та багато іншого

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної ради, передає RegioNews.

За інформацією облради, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги активно долучився до волонтерської діяльності.

Зокрема, станом на 30 грудня 2024 року пацієнти виготовили 15 тисяч окопних свічок та пошили 1200 квадратних метрів маскувальних сіток. Бійцям Збройних сил України також передали гуманітарну допомогу у вигляді маскувальних халатів та перев’язувальних матеріалів та багато іншого.

Крім того, з початку війни працівники закладу зібрали понад 2,5 млн грн, з яких 630 тисяч грн передано готівкою на ЗСУ. На решту зібраних коштів придбано:

  • 3 дрони DJI Mavic;
  • 2 Starlink;
  • 2 планшети Lenovo,
  • 17 бойових дронів,
  • 18 FPV-дронів;
  • квадрокоптер DJI MATRICE 30T.

Додатково перераховано готівкою 5 тисяч грн на рахунки БФ "Вільні люди", 81,1 тисяча грн – ПП "Селтек", 15 тисяч грн – БО БФ "Разом до перемоги. Хмельниччина" на потреби різних підрозділів ЗСУ. Також здійснювалася робота з ремонту автомобіля ЗСУ за кошти працівників.

Також працівники обласного закладу з надання психіатричної допомоги стали учасниками благодійного забігу на підтримку військового формування Сил спеціальних операцій "ВОЛЯ ВИРІШУЄ ВСЕ", який було організовано за сприяння Хмельницької обласної ради спільно з партнерами. Метою заходу був збір коштів на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Раніше повідомлялося, що 28 грудня у Житомирі волонтери приготували тонну салату олів'є, який відправили на фронт, розділивши між десятьма бригадами.

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