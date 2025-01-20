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20 января 2025, 13:02

В Хмельнитчине пациенты психбольницы отправили украинским военным 15 тысяч окопных свечей

20 января 2025, 13:02
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фото: Пресс-служба Хмельницкого областного совета
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Пациенты Хмельницкого психоневрологического медицинского учреждения изготовили для бойцов Вооруженных сил Украины тысячи окопных свечей, маскировочные сетки, медицинские материалы и многое другое

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого областного совета, передает RegioNews .

По информации облсовета, с начала полномасштабного вторжения России в Украину хмельницкое областное учреждение по оказанию психиатрической помощи активно присоединилось к волонтерской деятельности.

В частности, по состоянию на 30 декабря 2024 года пациенты изготовили 15 тысяч окопных свечей и сшили 1200 квадратных метров маскировочных сеток. Бойцам Вооруженных сил Украины также передали гуманитарную помощь в виде маскировочных халатов и перевязочных материалов и многое другое.

Кроме того, с начала войны работники заведения собрали более 2,5 млн грн, из которых 630 тысяч грн передано наличными в ВСУ. На остальные собранные средства приобретено:

  • 3 дрона DJI Mavic;
  • 2 Starlink;
  • 2 планшета Lenovo,
  • 17 боевых дронов,
  • 18 FPV-дронов;
  • Квадрокоптер DJI MATRICE 30T.

Дополнительно перечислено наличными 5 тысяч грн на счета БФ "Свободные люди", 81,1 тысяч грн - ЧП "Селтек", 15 тысяч грн - БО БФ "Вместе к победе. Хмельнитчина" на нужды различных подразделений ВСУ. Также осуществлялась работа по ремонту автомобиля ВСУ на средства работников.

Также работники областного учреждения по оказанию психиатрической помощи стали участниками благотворительного забега в поддержку военного формирования Сил специальных операций "ВОЛЯ РЕШАЕТ ВСЕ", организованного при содействии Хмельницкого областного совета совместно с партнерами. Целью мероприятия был сбор средств на закупку средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее сообщалось, что 28 декабря в Житомире волонтеры приготовили тонну салата оливье , который отправили на фронт, разделив десять бригад.

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